"Bursierii Soros nu au ce cauta sa dicteze in invatamantul romanesc, cum fac in toate statele.

Pana acum au atacat Cultura, au atacat Justitia, acum ataca Invatamantul ca sa loveasca in fibra nationala a acestui popor. Stiti despre ce vorbesc - nu va faceti ca nu stiti. Noi vom vota contra legilor educatiei. Reiterez ca daca sunt parlamentari care au demnitate si se revolta impotriva felului in care se voteaza in Paralmentul Romomaniei, noi ii asteptam in randurile Aur. Deschidem portile", este mesajul transmis de liderul AUR, de la tribuna plenului Camerei Deputatilor.

Potrivit Edupedu.ro, proiectele de legi ale Educației, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, sunt pe ordinea de zi a ședinței din Camera Deputaților. Marți, 9 mai, a fost publicat raportul Comisiei de Învățământ pe cele două proiecte de legi. Termenul limită pentru votul în Camera Deputaților este sâmbătă, 10 iunie.

După votul din Camera Deputaților, proiectele vor ajunge în Comisia de Învățământ din Senat. Apoi, vor fi supuse votului amendamentele aduse de senatori. Președinta Comisiei de Învățământ din Senat este Monica Anisie, fost ministru al Educației. Camera Deputaților nu este for decizional.

Inițial, termenul anunțat pe procedura de urgență, în care se dezbat proiectele legilor educației, era de 30 de zile de la înregistrarea în Parlament, adică pe 5 aprilie. Asta ar fi însemnat ca termenul să expire vineri, 5 mai. Acum, potrivit site-ului Camerei Deputaților, deputații au termen 45 de zile de când legile au intrat în Cameră pentru dezbatere și vot final, adică 10 iunie 2023, scrie pe site.

Amintim că proiectele legilor au intrat în Parlament în procedură de urgență, ceea ce înseamnă că vor trece cu prioritate în comisiile de specialitate ale celor două Camere, adică nu vor parcurge traseul legislativ obișnuit, potrivit regulamentului Parlamentului.

