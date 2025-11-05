”Capul sus! Nu renunțați la speranță. Trebuie să luptăm că dacă îi lăsăm pe ei...ei au toată guveranrea, ei au toată puterea.(...) Dacă oamenii aleg tot candidații Guvernului că sunt trei candidați ai guvernului, tot așa o să fie.

De asta trebuie să vorbim și cu alții, pentru alții parcă curge lapte și miere și vendeam eu să distrug țara, să cadă euro, să distrug economia, așa mă prezentau și voi știți cel mai bine că parcă eram cel mai rău om pentru țara asta. E, acum e momentul să îi taxăm, dar trebuie să îi convingem și pe retul pentru că i-au păcălit. (...) Vai ce iubit e Ciucu în Sectorul 6! Nu e iubit, e un pericol.

De fapt, alegerea e simplă și la București, și la Buzău, pe 7 decembrie: ori guvernanții actuali, coaliția PSD-USR, ei Guvernul, ori o schimbare. Dacă vrea lumea o schimbare trebuie să se mobilizeze pentru că pe noi ne-au făcut în toate felurile, dar sectoarele lor așa arată și o să dăm exemple din fiecare”, a declarat George Simion, după ce a discutat cu locuitorii cartierului Rahova, din Sectorul 6 al Capitalei.