„I-am scris lui Băsescu că pe fiecare notă, din cele 285 din dosarul meu de urmărire, în colț scrie numele sursei. Iar la acest dosar scrie Traian. Iar CNSAS a dat hotărâre că sursa Traian e, de fapt, Traian Băsescu.

Totuși, Băsescu profită de faptul că erau 12 persoanec care au făcut delațiune în dosarul meu.

Eram suspectat că făceam jocul unui serviciu extern. Așa a început dosarul meu de urmărie, în 1987, pentru că eu eram în Belgia din 1980. L-am iertat pentru ce mi-a făcut mie, dar nu-l iert pentru ce a făcut României în cei 10 ani ca președinte. În calitate de comandant de navă, nu era obligat să dea note informative, dar el era un lingău serviabil. Pe lângă faptul că dorea să se facă util, voia să aibă pe cineva la Securitate ca, în cazul în care cineva vine și îl schimbă, să aibă pe cine să sune ca să nu fie data fară din funcție.

Am fost la CNSAS, am cerut să mi se dea completare la dosar cu toate notele, iar dosarul am văzut că este pe microfil, am cerut să mi se dea absolut tot ce este scris de Băsescu. Aștept răspuns de la ei. Simțeam că sunt urmărit, vedeam că am „coada” după mine, dar nu puteam să mă duc la om să-l întreb de ce mă urmărește.

Este un document în care toate informațiile preluate de Băsescu sunt trecute într-un dosar mai amplu al Securitate. Acolo se scrie că eu racolam oameni din personal navigant care ajungea în portul Anvers. Motiv pentru care se propunea să fiu persoană indezirabilă timp de 5 ani. Acolo se scria că sunt agent al serviciului de spionaj belgian. Tot dosarul este făcut pe baza notelor lui Băsescu. Încerca să-și păstreze jobul, era un post de 5.000 de dolari pe lună, plus alte șpăgi care ajungeau la el”, a declarat George Pădure în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.