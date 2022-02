„Eu nu am crezut, spunea familia si eu râdeam. Spuneam că nu-și permite nimeni... Nu credeam ca un om poate da un ordin sa omoare mii de oameni, nu credeam... M-am convins.

Oameni de genul asta trebuie... Numai poporul rus să-l elimine. (...) Poporul rus nu are nicio vină pentru ce face el, cred ca se va răscula impotriva lui. (...)

În Cartea vieții este o rubrică cu criminalii lumii. Napoleon, Stalin, acum, ultimul e ăsta. Nici nu-i spun numele”, a declarat, George Becali, în exclusivitate, sâmbătă, la Realitatea PLUS.

Despre Vladimir Putin, George Becali spune că „mai are o șansă mică să scape. Din lista criminalilor nu, va ramane criminal in istorie. Acum incepe Postul Paștelui. Peste o săptămână să facă o conferință de presă și să zică : Ucrainenii sunt creștin-ortodocși, am greșit. N-am crezut că o să iasă așa, am crezut că vor îngenunchea și se vor preda. Să mă ierte toate familiile celor care au murit. Ar fi ceva, cât de cât, să mai spele imaginea. Dar ca să fie iertat, nu. A omorât mii de oameni, nu mai poate fi iertat. (...)

„Din orgoliu, mai bombardează. E grav. Cum rămâi imun la suferința aproapelui?! Numai să nu fii om, să fii din piatra. Când vezi ca toate popoarele te acuza, mor oameni, copii si sa ramai rece.

Cred ca regreta si o sa dea inapoi.

De ce n-a mai pus sa sfinteasca tancurile. Ei cred ca se sfințesc uneltele cu care omori?! Niciodată... De ce nu s a mai dus patriarhul Kiril sa mai sfinteasca armata?”, a mai spus George Becali, la Realitatea PLUS.