Conform comunicatului de la Kremlin, dronele ucrainene au pătruns în adâncimea teritoriului Rusiei, ceea ce ar însemna o vulnerabilitate a sistemului de apărare al lui Putin, spune generalul român:

„Dacă lucrurile s-au intamplat așa, asta exprimă vulnerabilitatea sistemului de aparare antiaerian si antiracheta al rusilor. Un al 2-lea aspect este capacitatea pe care o au ucrainienii sa loveasca in adancimea teritoriului tinte militare, mai ales drone care sunt fabricate de ucrainieni dupa un model rusesc. E vorba de TU-141. Cam de fiecare data cand au fost lovituri la 500, la 700 km, s-a vorbit de intrebuintarea unui asemenea sistem de drona,” a spus Bălăceanu la Realitatea Plus.

În plus, narativa prezentată de Kremlin nu face altceva decât să expună superioritatea sistemului de informații ucrainean:

„Mai mult decat atat, daca lucrurile sunt reale, adica reale din perspectiva Moscovei, inseamna ca sistemul de informatii al ucrainenilor este bine pus la punct si cunosc destul de multe date despre activitatile si locurile in care este prezent util, care ar insemna tot o vulnerabilitate.

Pe de alta parte, putem sa si discreditam o asemenea informatie. In definitiv, ar fi trebuit sa fie foarte expus Putin ca sa se produca uciderea lui si a echipei sale cu asemenea drona, pentru ca dronele respective au o capacitate de lovire prin explozie, dar nu pot sa loveasca zonele in care se gasesc sediile administrative, in locurile in care se gasesc punctele de comanda, s.a.m.d,” a spus generalul român

Mai mult, un om de importanța lui Putin beneficiază de un sistem de securitate bine pus la punct:

„Și fiti convinsi ca momentul in care Putin ajunge intr-o zona si spatiul este mai liber, este neprotejat, ei își au toate masurile din punct de vedere al securitatii, inclusiv impotriva eventualelor loviri cu drone sau a unor actiuni cu aviatia sau cu rachete,” a mai spus Bălăceanu.

Generalul român concluzionează că sunt mari șanse ca narativa prezentată de Kremlin să fie o dezinformare pe frontul războiului propagandistic:

„Ca atare, lucrurile sunt interpretabile. Este foarte posibil insa sa fie o dezinformare, pe fondul razboiului propagandistic si a razboiului informational, componenta a razboiului clasic, prin care Federatia Rusa sa invoce faptul ca exista o amenintare din partea Ucrainei, dar indirect din partea NATO, Ucraina fiind sprijinita de NATO si de lumea occidentala, la existenta Federatiei Ruse. Pentru ca, in definitiv, uciderea presedintelui Federatiei Ruse ar fi o amenintare existentiala pentru Federatia Rusa. Ei pistoneaza foarte mult pe un asemenea tip de propaganda,” a mai spus Virgil Bălăceanu.