Realitatea Plus: Mobilizarea in diaspora la alegeri in ultimele alegeri prezidentiale a fost de o amploare nemaintalnita. Credeti ca se va intampla acelasi lucru si acum?

Gabriel Oprea: Am vazut foarte clar ca, de exemplu in Moldova acum, cu putin timp inainte, ce importanta a fost diaspora. Dar si in Romania, imi aduc aminte de alegerile din 2014, cand a pierdut Victor Ponta. Diaspora este foarte importanta. Sa nu uitam totusi ca suntem a doua natiune, dupa Siria, care are un razboi civil, cu peste 6 milioane de romani plecati, mai ales in Europa.

Daca ma intrebati, domnul Simion a furat startul, ca sa spun asa, s-a dus si s-a erijat intr-un om care e sustinut de diaspora. Din cate stiu, a criticat si guvernul, a spus ca nu a facut sufuciente sectii de votare, bine, declaratii de politician in campanie. Isi face campanie si se bate fiind unul dintre candidatii la prezidentiale cu sanse teoretice sa intre in turul doi

Realitatea Plus: Pe de alta parte, am vazut si romani care nu se gandesc cu optimism cu tara asta. Care credeti ca sunt asteptarile romanilor de peste hotare dupa aceste alegeri, de la decidentii politici?

Gabriel Oprea: Sa stiti ca atat romanii de peste hotare care aduc multi bani in tara si ne ajuta, dar si romanii din interior isi doresc siguranta, ca e razboi la granita, si prosperitate. Isi doresc politicieni care sa se bata pentru omul de rand ca sa o duca mai bine

Realitatea Plus: Cu ce ar fi diferite aceste alegeri, apropo de politicienii care trebuie sa se bata pentru Romania?

Gabriel Oprea: Pai ati vazut cate alegeri sunt. Am avut calupul de alegeri locale, parlamentare, cum sunt prezidentiale primul tur, deci este un maraton de trei saptamani la rand. Cu ce se intampla la granitaa, in Ucraina, la acest razboi, dar si in Orientul Mijlociu, am putea spune, spun si specialistii militari, ca suntem la 12 fara ceva de declansarea unui nou razboi mondial. Oamenii se gandesc la familiile lor, la ziua de maine, vor pace, vor siguranta, si bineinteles ca vor prosperitate, dar in primul rand trebuie sa avem pace, daca vrem sa avem prosperitate.

Generalul Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Veteranilor: "Datorăm un profund respect veteranilor, soldaţilor români şi străini care au luptat cu toată fiinţa"

Realitatea Plus: Apropo de razboaie. Elena Lasconi socheaza din nou cu declaratii controversate. candidata USR afirma ca se informeaza despre razboiul din Orientul Mijlociu de la fiiica ei care este stabilita in Franta si care este pro-Palestina.

Gabriel Oprea: Nu putem sa-i cerem doamnei Lasconi sa se priceapa la securitatea nationala. Chiar nu se pricepe la securitatea națională, chiar daca este parte din atributiile viitorului președinte. Doamna Lasconi in schimb se pricepe la comunicare, v-a fost colega nu cu mult timp inainte, acum e primar. Doamna Lasconi vorbeste simplu, pe intelesul tuturor. Ea da niste mesaje, se adreseaza la un nivel al omului obisnuit. Sa stiti ca doamna Lasconi e un personaj. Nu o vad sa intre in turul doi, ca sa fie clar, dar in schimb doamna Lasconi se pricepe la comunicare. Mesajul ei este catre oamenii la obisnuiti, ca vorbele ei sa mearga direct la acestia. In rest, e amatorism. Dar in schimb este un mesaj de tip intelligence. Doamna Lasconi se pricepe in schimb la comunicare, vorbeste de emotie. Sa stiti ca alegerile se castiga si pe emotie si pe ura, pe mobilizare. Vorbeste de fata ei, care e acolo, care face propaganda.

In momentul in care vorbesti, trebuie sa vorbesti de echilibru. Pentru ca cel mai recent razboi se bazeaza pe atacul de un tragism rar care s-a intamplat asupra Israelului. Vorbim despre niste atrocitati inimaginabile, filmate in direct, unele filmate chiar de autori. Dar eu am dat aici, pentru telespectatori, o explicatie a mesajului doamnei Lasconi. Un mesaj simplu, bun pe comunicare pentru dansa.

Realitatea Plus: Apropo de comunicare, doamna Lasconi a fost intrebata daca ar legaliza consumul recreational de marijuana. A spus ca se va consulta cu specialistii din domeniu. Cum vedeti declaratia unui candidat pe aceasta tema?

Gabriel Oprea: Daca ma intrebati pe mine, ca om care am fost ministrul Apaparii Nationale, ministru de Interne, va raspund imediat: Este o situatie foarte grava in momentul de fata in Romania. Romania nu mai este o tara de tranzit, este o tara de consum. Lucrurile sunt foarte grave. Este o lupta a intregului sistem de securitate nationala in general si a Ministerului de Interne in special impotriva drogurilor. dar, la nivelul Uniunii Europene, in urma unui sondaj, 44% au spus ca au mai consumat droguri usoare. Este o dezbatere in societate, chiar a fost ultima la Biblioteca Nationala. Cu pareri pro si contra. Pe de alta parte, 5 deputati REPER au depus un proiect de lege pentru dezincriminarea drogurilor usoare. De exemplu canabis, pana la 3 grame, iar pedepsele cu inchisoare sa fie transformate in amezi. Eu va spun urmatorul lucru, ca om care cunosc mai multe si am informatii. Repet: Situatia nu este nu grava, ci foarte grava. Este o lupta a intregului sistem de securitate nationala impotriva drogurilor, fiindca vedeti dumneavoastra, dealerii de droguri nu fac distinctie, vand droguri si elevilor. Personal, in momentul de fata cred ca este nevoie de o dezbatere intre specialisti, doctori, oameni de stiinta, privind implicatiile medicale neuronale asupra creierului.

Sa va spun adevarul: S-a discutat la cel mai inalt nivel, in CSAT, se munceste pe rupte la Ministerul de Interne pentru a echilibra situatia pentru a prelua statul controlul asupra drogurilor. Personal, pentru perioada de acum in Romania nu sunt de acord cu dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum, a drogurilor usoare, canabis sau orice altceva. Este o munca a intregului sistem de securitate nationala, si vreau sa stiti treaba asta

Gabriel Oprea: „Nicolae Ciucă are cele mai mari șanse de a intra în turul 2. Cred că românii vor vota candidatul care le va aduce siguranță la graniță”

Realitatea Plus: Ultimul discurs al premierului Ciolacu anunță că suntem aproape de intrarea in Schengen terestru. Vedeti indeplinita data aceasta, 1 ianuarie, asa cum a fost anuntata?

Gabriel Oprea: In primul rand consider ca este in urma declaratiei presedintelui Comisiei Europene, doamna Ursula, intalnirea celor patru ministri romani, domnul Predoiu, bulgar, austriac si ungar. Prezenta primului ministru alaturi de premierul Orban. Consider ca ne-am indeplinit un obiectiv strategic de tara, iar dincolo de munca oamenilor si liderilor politici care, trebuie sa o spunem, si a premierului Ciolacu, a sefului Senatului, generalul Ciuca, care a fost in Austria sa discute in aceasta saptamana, a Parlamentului Romaniei, eu vreau sa evidentiez munca, si e bine sa stie si telespectatorii dumneavoastra, munca intregului sistem de securitate nationala a Romaniei. Ma refer aici de la SIE; SRI, SPP, STS, in general, si a Ministerului de Interne in special. Dincolo de cei doi ministri, as vrea sa vorbesc de domnul Bode, domnul Predoiu si-a adus toata experienta, pentru ca este si jursit bun. Vreau sa vorbesc de toate structurile Ministerului de Interne care au muncit sa se realizeze acest obiectiv.

Realitatea Plus: Rusia a vorbit Ucraina cu un nou tip de racheta balistica. Vladimir Putin a spus ca aluat aceasta decizie pentru a raspunde atacurilor ucrainene. Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al NATO sustine ca acest atac nu schimba cursul razboiului si ar fi doar o manevra de intimidare

Gabriel Oprea: Am mentionat inainte ca suntem la 12 fara ceva de al treilea razboi mondial, spun specialistii. Este un moment delicat astazi in acest razboi din Ucraina. In moetul in care rusii au trimis aceasta racheta intercontinentala de raza medie cu o incarcatura de aproximativ 200 de tone pentru prima oara. Zelenski spunea ca Putin foloseste Ucraina ca pe un poligon. Spun ca este un moent delicat. Trebuie interbvenit energic, in momentul de fata, pe cale diplomatica. Concomitent, Ptuin a modificat dosctrina de raspuns nuclear a Rusiei in aceasi zi in care a trimis si aceasta racheta. Din experienta va spun, este un moment complicat.

Realitatea Plus: Suntem țintă directa?

Gabriel Oprea: Suntem la granita, rusii lovesc acum Odessa. Daca ajung la Odessa, ajung la gurile Dunarii. In acelasi timp, Romania este o tara membra UE si membra NATO. Noi avem o umbrela de securitate. Stim foarte bine ce inseamna acest lucru. In schimb, e normal ca, ati vazut, toate tarile, mai ales cele de la granita, noi aparam peste 2000 de kilometri cu Marea Neagra a granitei de est a UE si NATO. Bineinteles ca orice roman este ingrijorat de aceasta situatie, de aceea spun ca mai mult ca oricand trebuie intervenit energic pe cale diplomatica. Nu mai trebuie escaladat nimic pe plan militar.

Gabriel Oprea despre dosarul lui Florian Coldea: Sunt și multe legende, dar nu iese fum fără foc