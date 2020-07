Gabriela Scutea, procuror general al Romaniei, despre dosarul "10 august": Dosarul se află în cercetare pentru aflarea adevărului

"Institutional, va comunic faptul ca acest dosar cunoscut cu denumirea de "10 august" in continuare se deruleaza pentru stabilirea adevarului, pentru elucidarea acuzatiilor si a sesizarii formulate din oficiu privind agresiuni asupra cetatenilor care au participat la protest. Sunt necesare, din punctul meu de vedere, cateva sublinieri:



In anul 2018, reprezentantii Jandarmeriei au sesizat DIICOT referitor la actiunea protestatarilor. Aceasta sesizare fiind susceptibil de incadrare ca "Actiuni impotriva ordinii constitutionale" conform art. 397 din Codul Penal. Aceasta incadrare atrage competenta excluiva a DIICOT, iar cercetarea faptelor, impreuna cu cele de abuz in serviciu, respectiv de purtare abuziva, comise de personalul MAI, inclusive cu functii de conducere, a fost o optiune a procurorilor militari, care au dispus declinarea catre DIICOT, iar DIICOT si-a asumat cercetarea faptelor la un loc. In acest context procedural, adoptarea solutiei, inclusiv pentru infractiuni de abuz in serviciu sau de purtare abuziva, era posibila si legala. Am retinu ca ordonanta emisa structureaza doua planuri: acela al unui subiect pasiv-colectiv, care a fost reprezentat de multimea protestatarilor, privita ca intreg, si un plan al subiectilor individuali, in special persoane care au fost agresate dupa ora 23:00, in momentul in care a fost dispersata multimea de oameni din Piata Victoriei", a afirmat procurorul general al Romaniei.

“Inteleg emotia publica surescitata de acest dosar. Rolul nostru este sa administraram probele in sensul acuzarii si acordarii prezumtiei de nevinovatie”, a mai spus Gabriela Scutea.



Potrivit acesteaia, analiza faptelor din ordonanta DIICOT are deschisa procedura contestarii pe cale ierarhica, "are deschis accesul la studiul dosarului, precum si posibilitatea examinarii oricarei imprejurari noi, care poate sa determine redeschiderea cercetarilor.

“Imi asum transparenta si comunicarea neechivoca, cu atat mai mult cu cat unele dosare releva un interes general al societatii, care nu poate fi pus in discutie”, a mai spus aceasta.





Vă reamintim că DIICOT a anunțat clasarea dosarului "10 august", deschis în urma violențelor de la protestul diasporei din Piața Victoriei. Printre cei vizați de anchetă au fost șefi din Jandarmerie, care au fost scoși de sub urmărire penală. Procurorii au transmis însă că unii jandarmi vor fi cercetați în continuare. Aceștia ”ar fi abuzat de prerogativele funcției publice cu care au fost investiți, exercitând violențe nejustificate împotriva unor protestatari".