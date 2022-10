„Vin cu veşti bune pentru copii aflaţi în grija statului şi familiile care au în plasament copii. Tinerii care au împlinit 18 ani, dar merg la şcoală sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, până la vârsta de 26 de ani. Persoanele care au în plasament copii vor primi lunar 420 de lei pentru fiecare copil în parte, în plus faţă de alocaţia de plasament. A fost pus in dezbatere publică Ordinul comun al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament, a indemnizaţiei de sprijin şi a indemnizaţiei pentru tineri. Am colaborat îndeaproape cu Marius Budăi, ministrul Muncii”, spune ministrul.

Potrivit Gabrieleai Firea, ”vor avea toate mecanismele ca aceşti tineri şi aceste familii care au în plasament copii să primească beneficiile stabilite prin legea pe care au reuşit să o deblocheze în Parlament, prin eforturile pe care le-a depus alături de echipa sa de la ministerul Familiei şi de colegii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie”.

„Concret, este vorba despre indemnizaţia lunară pentru tinerii care au împlit 18 ani şi îşi continuă şcoala, într-o formă de învăţământ la zi, sau care şi-au găsit un loc de muncă. Aceştia vor primi, lunar, o indemnizaţie de 2.522 de lei, pe toată durata continuării studiilor, până la varsta de 26 de ani. Cum spuneam, indemnizaţia se acordă, până la aceeaşi vârstă, şi în situaţia în care fac dovada că au un loc de muncă”, spune Firea.

Ea menţionează că, în acelaşi ordin comun detaliază şi condiţiile în care se plăteşte, în premieră, indemnizaţia lunară de sprijin acordată persoanei sau familiei care are în plasament unul sau mai mulţi copii.

„Aceasta este în valoare de 420 de lei şi se acordă, suplimentar alocaţiei lunare de plasament, pentru fiecare copil în parte. Este pentru prima dată când sunt recunoscute, inclusiv financiar, efortul şi implicarea absolut necondiţionate a acestor persoane, care iau în plasament copii, şi care până acum nu primeau nicio recompensă materială pentru asta. Aşa cum apreciem cu adevărat munca şi dedicarea asistenţilor maternali, era momentul să arătăm că aceeaşi preţuire o avem şi faţă de familiile sau persoanele care iau aceşti copii în plasament”, scrie Firea.

„Aceste noi drepturi, ca de altfel şi alocaţia lunară de plasament, se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale”, mai arată ministrul Familiei.