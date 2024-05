„M-ați întrebat dacă eu cred că se retrage cineva, Piedone. Sincer, cred că voi câștiga aceste alegeri cu tot cu domnul Piedone în cursă. Vă zic și de ce. Am câștigat un număr important de voturi chiar dacă am pierdut la limită față de actualul primar, bucurestenii au fost dezamăgiți și am nădejdea că vor veni iar la vot să pună ștampila pentru că ei știu ce am făcut și nu au uitat.

Pentru persoanele cu dizabilități care sunt într-o situație dificilă și pentru care suma de la Guvern e insuficientă, nu a dorit Nicușor să plătească suma pentru copii, anumite ONG-uri au reacționat, forțat a reușit să facă plățile, pentru adulți a zis că nu vrea să mai dea deloc, acum a mers la emisiune și a zis voi plăti suma, de ce, de frica votului? E normal să transformăm lucrurile rele în bune doar de frica votului?”, a spus Gabriela Firea.