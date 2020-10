Gabriela Firea intervine în scandalul raportărilor greșite: Incompetență și rea-credință

"Incompetentā si rea-credintā la guvernare! Anul trecut în iarna, INSP (in subordinea Ministerului Sanatatii) publica pe site-ul oficial, in plin sezon rece, doar 60 de bucuresteni cu gripa A si B. Noi identificasem prin Assmb si cabinetele de medicina scolara aproape 3 000 de copii cu gripa sezoniera, plus mii de adulti diagnosticati de medicii de familie si tratati acasa.

Deci, statistica oficialā era facutā în bataie de joc!

Asa e si cu noua gripa chinezeasca!

Autoritatile guvernamentale habar nu au de capul lor! Prefectul PNL spune una, sefa INSP confirma cu totul altceva, grupul de comunicare strategica - cel condus ilegal de un personaj care a sfidat legea pentru a se cocota cat mai sus -, transmite cu totul altceva.

O adunaturā de politruci care a venit la putere doar cu scopul imbogatirii!

Nu le pasā de oameni!

Nu le pasā de tara!

Lor sa le fie bine!, " a scris Gabriela Firea pe Facebook.

INSP a REVIZUIT cifrele privind gradul de incidență din Capitală. Cum arată NOILE date