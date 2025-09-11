„Se implinesc 24 de ani de la momentul care a demonstrat că siguranţa şi securitatea cetăţenilor depind, în foarte mare măsură, de evoluţiile din cele mai îndepărtate regiuni ale globului.

România s-a angajat cu toată determinarea în războiul împotriva terorismului. Ca membru NATO, România a contribuit direct şi consistent la lupta împotriva terorismului, manifestându-se ca un furnizor important de securitate în cadrul Organizaţiei. De asemenea, România şi-a exprimat constant opţiunea activă în cadrul NATO în ceea ce priveşte efortul comun de garantare a păcii şi libertăţii cetăţenilor din statele Alianței Nord-Atlantice. Mai ales în contextul actual, când instabilitatea se manifestă cu efecte dramatice în tot mai multe zone de pe glob, este extrem de important ca statele democratice să înţeleagă cu adevarat semnificaţiile zilei de 11 septembrie. Iar lupta pentru apărarea valorilor NATO nu trebuie să fie trecută niciodată în plan secundar. După atacurile teroriste din 2001, România a suferit alături de întreaga lume, dar a şi învăţat o lecţie deosebit de importantă: stabilitatea şi securitatea se câştigă greu, dar se menţin şi mai greu. Suntem total alături de poporul american. Intensificarea cooperării cu partenerii strategici și întărirea propriilor capacități de intervenție sunt esențiale pentru prevenirea sau contracararea unor tragedii. Iar România trebuie să facă totul pentru apărarea cetăţenilor, pentru pace, libertate şi securitate”, a declarat Gabriel Oprea, scrie Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul"