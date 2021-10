"Nicolae Ciucă e un om serios, un militar de anvergură care poate introduce puțină disciplină și ordine, în sensul bun al cuvântului. Este o mutare buna a președintelui Klaus Iohannis și a PNL, care că va fi votată de o mare parte a Parlamentului. (...) Un militar va aduce un plus de seriozitate, de disciplină, cu obiective clare și stabilite eficient, cred că va fi un plus în actualul context. Și eu, ca militar, am încercat să fac la fel, am fost și premier, și vicepremier și ministru. Cred că este mai mare nevoie ca oricând, în această situație, de implicarea instituțiilor de forță în scoaterea țării din această situație dramatică și nu vorbesc doar de pandemie, ci si de criza energetică și de apropierea iernii", a declarat Gabriel Oprea, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Fostul ministru s-a arătat convins că o astfel de nominalizare va fi bine primită și de partenerii strategici ai României, Statele Unite și NATO. iar un guvern condus de un militar de carieră ar inspira mai multă încredere și în rândul populației.

"Să nu uităm că, dintotdeauna, Biserica și Armata au fost instituțiile în care românii au avut cea mai mare încredere. (...) În plus, instituțiile de forță respectă instituția președintelui României, indiferent de poziționarea politică a acestuia. Întotdeauna Armata este disciplinată și intervine ca un pilon de securitate." a mai afirmat Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor şi Poliţiştilor "Mihai Viteazul".