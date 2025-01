“Marcel, ordinea publica si securitatea națională costa, dar oamenii din acest sistem asigura siguranța cetățeanului si a statului român. România are obligația de a-si trata polițiștii si militarii cu onoare si recunoștință.

Polițiștii sunt la datorie 24 de ore din 24 pentru a asigura un climat de siguranță si ordine interna. Situația sociala creata de discuțiile despre afectarea veniturilor polițiștilor creează vulnerabilități la adresa siguranței naționale.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne face eforturi pentru a tine situația sub control si pentru a asigura drepturile polițiștilor. Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” sprijină aceste demersuri pentru ieșirea din criza.

Drepturile militarilor si polițiștilor trebuie consolidate, mai ales într-un context de criza ca cel pe care îl traversam.

Cu războiul la granițe, statul roman trebuie sa sprijine Armata, trebuie sa sprijine Politia si toți activii si rezerviștii din instituțiile care alcătuiesc sistemul de apărare, ordine publica si siguranța națională.

In aceasta perioada, trebuie sa crească soldele militarilor si salariile polițiștilor, la fel si pensiile militare, in niciun caz sa scadă! Polițiștii, militarii, angajații din instituțiile care formează sistemul de securitate națională sunt oamenii pe care se bazează poporul roman, sunt oamenii din prima linie, in aceste vremuri grele, in acest context de criza. Este de neacceptat ca veniturile acestor oameni, atât de importanți prin activitatea lor in slujba românilor, sa fie afectate.

Solicitam Guvernului României sa rezolve urgent aceasta criza, care afectează major polițiștii si pacea sociala”, considera Gabriel Oprea, conform umpmv.eu.