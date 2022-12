Bobby Păunescu, acționar la postul TV B1 spune că este jenant cum G4 Media a devenit apărătorul cel mai fervent al ministrului Sorin Grindeanu, care până acum ceva vreme fusese aproape demonizat în paginile siteului cu pricina.

„G4 media este un site la care mă mai uitam, dar dintr-o dată au început să ia apărarea celui pe care l-au desființat până acum – Sorin Grindeanu. Compania nu pre mai merge și au început să ia bani de la stat. M-am uitat în arhiva G4 Media la atacurile despre OUG13, pe vremea când Grindeanu era premierul României. Ce a văzut acolo a fost mai mult decât linșaj. Grindeanu împarte banii transporturilor pe unde vrea el. Toată infrastructura e la pământ, dar ei controlează România. Campania Realitatea, de preluare înapoi a Petrom i-a deranjat pe mulți.

Am văzut la G4 și lucruri dubioase. Am văzut relații strânse între familia Adamescu și G4 Media. Privatizarea magazinului Unirea este cel puțin la fel de dubioasă ca și cea a Petrom. Mă miră că au coborat atât de jos și au luat partea magazinului Unirea. Dar, asta e, ei sunt sponsorul, pe ei îi aperi”, a spus Bobby Păunescu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.

Cei 10% de la Romprest - cheia linșajului mediatic

Anca Alexandrescu spune că linșajul celor de la G4 Media este la comanda celor din statul paralel, care vor să pună mâna pe afacerile Romprest, o companie de pe urma căreia au avut de beneficiat mulți oameni din servicii.

„Am lucrat în politică și m-au mai atacat cei de la G4 Media. Dar totuși, de ce aplică dubla măsură? Atunci când au fost evenimete de impact mediatice precum accidentul lui Gabriel Oprea sau al lui Lucian Bode, și-au rupt hainele de pe ei. Dar, nu i-am văzut să facă la fel în cazul domanei Monica Macovei. Toată lumea ne hulește că ne luăm de Grindeanu. Dan Tapalagă și Monica Macovei au fost acuzați că au intrat în arhiva ORNISS. Asta deși Tapalagă nu avea legitimație. El este jurnalistul care a intrat ilegal în arhiva SIPA.

Drăcea, prelungirea lui Coldea în „lumea civilă”

Romprest a ajuns în mâinile lui Andrei Drăcea - despre el s-a spus că îl are în spate pe Coldea și alții din statul paralel. Așa se explică acea deturnare de la ceea ce vor să facă cei de la Compania Aeroporturi București (CAB). Cei 10% pe care CAB îi are la Romprest face diferenta. Cu banii de aici se făceau multe plăți, peste 200 de milioane euro numai la Primăria Sectorului 1. Directorul de acolo m-a jignit, m-a amenințat. Au fost dispute puternice pentru că am devoalat furăciunile pe care le făceau. Au încercat să ne intimideze, au încercat să ne oprească. Au ajuns ca la CAB reprezentanții statului să fie cumpărați de cei de la Romprest. Acești oameni au votat ca compania sa nu încaseze niciun divident, în condițiile în care din 2011 nu s-au plătit dividente la Romprest. Am arătat clar că Sorin Grindeanu știa foarte bine situația de la CAB-Rompres. Mai mult, pe 5 ianaurie 2023 au convocat Adunarea Generală a aAcționarilor (AGA). Practic, se victimizează, dar își pregătesc prin aceasta campanie să „trimită” acțiunile acolo „unde trebuie”. Luni și marți vor avea AGA la Romprest și vor să bage în Consiliul de Administrație un om al domnului Bogdan Mândrescu, de la Ministerul Transporturilor. Fac același apel la cei care au avut de-a face. Cred ca oamenii ăștia vor să-și ia viețile inapoi. Valentina Elena Hărăbor are o relație veche cu domnul Mândrescu. Luni și marți vor avea AGA la Romprest și vor să bage în Consiliul de Administrație un om al domnului Bogdan Mândrescu, de la Ministerul Transporturilor. Fac același apel la cei care au avut de-a face. Cred ca oamenii ăștia vor să-și ia viețile inapoi. Valentina Elena Hărăbor are o relație veche cu domnul Mândrescu”, a declarat Anca Alexandrescu.