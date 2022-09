Ploile torențiale din ultimele zile au provocat pagube uriașe în Spania. 19 municipalități au fost inundate.

Străzile s-au transformat în râuri iar mașinile au fost luate de ape. Sute de clădiri au fost inundate și a fost nevoie de intervenția autorităților pentru ca oamenii să își poată scoate apa din case.

Vremea rea a produs alunecări de teren care au dus la distrugerea clădirilor și locuințelor. Forțele de ordine au intervenit de urgență pentru a evalua pagubele și pentru a acorda primul ajutor răniților. Meteorologii spun că ploile vor continua și au emis un cod galben.

La rândul lor, autoritățile au declarat stare de alertă și sfătuiesc oamenii să se adăpostească.

#SevereWeather 📹

Major storm causes chaos in #Murcia, Spain.



In some areas, up to 40 mm ⛈ of water accumulated in 10 minutes. Unfortunately, one person died after being caught in a flash flood. pic.twitter.com/vZVC6QkJrt