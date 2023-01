„Noi am propus și am pus deja în dezbatere publică, am avut o consultare cu operatorii economici din piață și în acest moment pregătim textul final pentru a fi prezentat în comitetul de reglementare al ANRE-ului, poate reușim chiar săptămâna aceasta. Propunerea este ca, în situațiile în care furnizorii de energie electrică, dacă emit facturi care includ o perioadă mai mare decât o lună sau nu respectă termenul de facturare prevăzut în contractul cu clientul, atunci la cererea clienților, vor fi obligați să acorde plata eşalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată.

Deci, dacă emite o factură cu consumul a două luni atunci practic, la cererea clientului, va fi obligat să acorde o plată în două rate” a declarat vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie la un post TV.

Furnizorul de stat Hidroelectrica nu a mai trimis facturi din aprilie, iar dacă un consumator primeşte 10 facturi restante, acesta va putea să le plătească în 10 rate.