Când timp va sta în Catedrala St Giles, sicriul va fi păzit de Compania Regală a Arcașilor.

Toți cei care se așează la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu Reginei vor primi brățări de identificare, pentru a fi lăsați să intre în Catedrală, potrivit BBC.

Publicul a fost avertizat că este poisbil ca timpul de așteptare să ajungă la câteva ore.

Wristband holders in the queue for St Giles' Cathedral. pic.twitter.com/rarIMK4DEz