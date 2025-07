Potrivit jurnaliștilor, în ultimii doi ani cheltuielile cu personalul la Transgaz, compania de stat care deține monopolul transportului de gaze în România, au crescut cu aproape 150 de milioane de lei.



Veniturile anuale ale lui Ion Sterian sunt compuse din remunerația fixă netă în valoare de peste 400 de mii de lei, suma atribuită zilelor de concediu de odihnă în valoare de peste 59 de mii de lei și remunerația variabilă în valoare de peste 1,4 milioane de lei.



Șeful Transgaz s-a bucurat de această sumă uriașă pe parcursul anului 2023, chiar dacă profitul net al companiei a scăzut cu 205 de milioane de lei față de anul precedent.



Ion Sterian: Nu am 5 mii de euro pe luna, am 4 mii de euro. Doar pe chiria din Dubai, deci eu am peste 11 mii de euro pe luna.

Cand m-am dus eu in Dubai si le-am spus ce salariu am, m-au intrebat din ce tara Africana vin.

Reporter: V-ati simtit prost?

Ion Sterian: Evident ca m-am simtit prost. Cum sa nu te simti prost cand un sofer de Uber in Dubai are peste 9 mii de euro pe luna?



În paralel, șeful CFR Călători Traian Preoteasa a făcut o declarație sfidătoare și s-a plâns că îi este rușine cu salariul său, care ar fi mai mic decât al unui șofer de taxi din Dubai. Pe lista lista luxului e și directorul Nuclearelectrica, alt protejat care câștigă peste 38 de mii de euro lunar, în timp ce românii se chinuie să ducă un trai decent și se tem inclusiv că și-ar putea pierde locurile de muncă.



Ne reamintim și de dezvăluirile făcute de Ilie Bolojan în urmă cu câteva zile. Premierul a declarat că sediul băncii Eximbank se află într-o vilă RA-APPS pe care o închiriază un privat. Așadar, banca de stat plătește acestui intermediar un preț dublu pentru chirie.



Cu toate acestea, directorul băncii Traian Halalai a fost surprins cum petrecea în mai multe cluburi de lux din Saint Tropez chiar în mijlocul scandalului.