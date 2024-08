Pentru a perveni acest lucru, renunta la antipespirante si alte deodorante comerciale intrucat contin multe toxine periculoase pentru sanatatea corpului – pot cauza Alzheimer, cancer si alte afectiuni de acelasi fel, inclusiv afectarea sistemului reproducator.

Cum poti obtine asta fata sa apelezi la antipespirante?

Raspunsul la aceasta dilema este limeta. Nu doar ca folosirea sa este sigura, insa nici nu are efecte secundare. Ba mai mult este considerata mai eficace comparativ cu produsele artificiale, spun specialistii. Are abilitatea de a elimina in totalitate mirosul neplacut al corpului si nu doar de a-l acoperi asa cu fac deodorantele.