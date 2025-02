Conform unei surse citate de publicația britanică The Telegraph, Parisul ar putea desfășura avioane capabile să transporte arme nucleare în Germania, având rolul de descurajare în eventualitatea unei retrageri a Statelor Unite din acest domeniu.

„Trimiterea în Germania a mai multor avioane franceze cu arme nucleare nu ar trebui să fie dificilă și ar trimite un semnal clar”, a declarat sursa.

Această afirmație răspunde îngrijorărilor exprimate de viitorul cancelar german Friedrich Merz, care, după câștigarea alegerilor de duminică, a solicitat Marii Britanii și Franței să-și extindă protecția nucleară. Aceasta ar asigura astfel independența Europei față de politica președintelui Donald Trump, subliniind necesitatea ca Europa să se gestioneze singură.

Însă sursa a menționat că este improbabil ca francezii să dezvăluie oferta lor, cu excepția cazului în care americanii își retrag forța de descurajare nucleară din Germania.

Statele Unite asigură în prezent securitatea Europei prin intermediul unui arsenal de aproximativ o sută de focoase nucleare, dintre care o parte semnificativă se află la o bază militară americană situată în Germania, însă viitorul este nesigur în urma declarațiilor recente ale lui Donald Trump.

Merz a spus vinerea trecută că Parisul și Londra ar trebui să discute „dacă protecția lor nucleară ar putea fi extinsă și la noi”. Duminică, el a avertizat că SUA sub conducerea lui Trump sunt acum „indiferențe față de soarta Europei”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, îndeamnă la organizarea unei discuții în Europa referitoare la importanța armelor nucleare franceze în apărarea continentului.

Un diplomat a explicat pentru publicația britanică că inițiativa Franței va amplifica presiunea asupra premierului britanic Keir Starmer pentru a adopta o poziție similară, demonstrând astfel că Parisul este dedicat în mod serios contribuției la securitatea europeană.

„Dacă francezii decid să plaseze o descurajare nucleară în Germania, ar crește cu adevărat presiunea asupra britanicilor pentru a urma exemplul”, a spus diplomatul. „Înțeleg că CDU (Uniunea Creștin Democrată Germană) consideră că avem nevoie de o umbrelă nucleară (în Europa)”, a adăugat el.

Descurajarea nucleară a Franței funcționează în prezent independent de NATO, în timp ce cea a Regatului Unit constituie un element esențial al strategiei de apărare a Alianței Nord-Atlantice, a subliniat publicația The Telegraph. În prezent, Franța dispune de aproximativ 300 de arme nucleare, în timp ce Regatul Unit are aproximativ 220. Germania nu are permisiunea de a deține propriile arme nucleare.

Friedrich Merz, liderul CDU din Germania, a reacționat la declarațiile și acțiunile recente ale administrației președintelui american Donald Trump, conform celor raportate de Reuters. Merz a pus în discuție dacă NATO mai are un viitor în „formatul actual” și a exprimat opinia că Europa trebuie să își dezvolte rapid capacități de apărare independente.

„Nu m-am gândit niciodată că va trebui să spun așa ceva la o emisiune TV, dar după remarcile lui Donald Trump de săptămâna trecută... este clar că acestui guvern nu îi pasă prea mult de soarta Europei”, a spus Merz într-o emisiune televizată duminică.

