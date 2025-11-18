Țara prietenă cu regimul refuză să-l extrădeze pe Paul Lambrino

Ministerul Justiției și-a bazat argumentele pe o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia statele din comunitatea europeană trebuie să își predea condamnații fugari.

Deși această prevedere ar trebui să se aplice și în acest caz, în mod bizar, Franța a respins cererea de extrădare pe numele lui Paul Lambrino.

Autointitulatul prinț al României a fost arestat în Paris, pe 7 aprilie 2025.

Paul Lambrino este urmărit de justiție, după ce a fost condamnat definitiv în 2020 la închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.