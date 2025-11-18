Franța a respins cererea de extrădare a lui Paul Lambrino

Franța - țara prietenă cu regimul de la București refuză extrădarea lui Paul Lambrino, deși România are acorduri de extrădare cu Parisul. Autointitulatul prinț al României este condamnat în dosarul Ferma Regală Băneasa la 3 ani și 4 luni de închisoare.

Țara prietenă cu regimul refuză să-l extrădeze pe Paul Lambrino

Ministerul Justiției și-a bazat argumentele pe o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia statele din comunitatea europeană trebuie să își predea condamnații fugari.

Deși această prevedere ar trebui să se aplice și în acest caz, în mod bizar, Franța a respins cererea de extrădare pe numele lui Paul Lambrino.

Autointitulatul prinț al României a fost arestat în Paris, pe 7 aprilie 2025.

Paul Lambrino este urmărit de justiție, după ce a fost condamnat definitiv în 2020 la închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

 

 