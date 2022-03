„Aici, în Kievul sfâșiat de război, se face istoria. Aici libertatea luptă împotriva unei lumi a tiraniei. Aici se decide viitorul tuturor. UE sprijină Ucraina, care poate conta pe ajutorul prietenilor săi – am venit cu acest mesaj, astăzi la la Kiev”, a scris premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, pe Twitter.

Cei trei analizează harta Ucrainei.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f