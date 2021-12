Țara noastră sărbătorește 103 ani de la Unire. Primul 1 Decembrie ca Zi Națională a României a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1990.

De atunci, în fiecare an, atât în București cât și în majoritatea orașelor din întreagă tara au loc parade militare și sunt organizate numeroase ceremonii ce cuprind depuneri de coroane, dar si alte manifestări.

Si Google s-a alaturat sarbatorii romanilor si in fiecare an de ziua Romaniei pregateste cate o imagine speciala in motorul de cautare, dedicata sarbatorii prin care trecem.