Gurecky a câştigat trofeul în competiţia Northern Talent Cup 2021, după un sezon impresionant făcut anul trecut, iar în 2022 urma să concureze în Red Bull MotoGP Rookies Cup, ca recompensă pentru victoria din sezonul trecut.

We're very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.



From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ