Florică Claudiu Ionuț tocmai ce ieșea de la frizerie când o mașină a vrut să dea cu spatele iar șoferul nu l-a observat și l-a lovit în plin. Bărbatul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat de urgență la spital. Potrivit medicilor, omul de afaceri este acum în afara oricărui pericol. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal și i-a fost suspendat permisul de conducere. O anchetă a fost deschisă.

Afaceristul Claudiu Florica, fostul sef al Fujitsu Romania, a fost lovit de o masina pe trotuar in Bucuresti. In urma cu doi si jumatate el a fost achitat in dosarul Microsoft 2.

Florica e acum internat la Spitalul Universitar. El iesea de la frizerie cand a fost lovit, in jurul orei 10.00, pe trotuarul strazii Nasaud, Sector 5.

O autoutilitara Ford, aflata pe trotuar, a efectuat manevra de mers inapoi si l-a surprins si accidentat pe Florica.

El a fost diagnosticat cu traumatism un TCC nivel 1 si traumatism toracic.

S-a intocmit dosar penal, retinandu-se permisul de conducere al conducatorului auto, in vederea cercetarilor