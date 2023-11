Cei doi sunt acuzați de o tânără mamă că au pus stăpânire, intrând prin efracție, pe locuința în care femeia își avea domiciliul și unde trăia împreună cu fiica ei, în vârstă de 6 ani.

Victima susține că, în data de 16 octombrie 2023, fără nicio notificare, preaviz sau ordin judecatoresc, cei doi făptuitori insotiti de o echipa de 8 bodyguarzi ar fi pus stapanire in forta, intrand abuziv prin spargerea usii, în locuința unde ea își avea domiciliul, în calitate de chiriașă, împreună cu fiica sa minoră. Odată intrați, aceștia au schimbat yalele, de asemenea au dezactivat sistemul de supraveghere video precum si cel de alarma aflat în locuință și au pus stăpânire pe toate bunurile aflate în casă și care aparțineau tinerei mame și fetiței sale. Se pare că planul a fost premeditat, întrucât toată acțiunea a avut loc în timp ce victima, Miruna M., era plecată din localitate, numarul persoanelor implicate precum si modul coordonat in care au actionat creaza premisele unei anchete penale referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat. Proprietar al acestui imobil este Cristina Burdusel, iar aceasta impreuna cu Flaviu Hotopan sunt acuzati ca au pus la cale acest plan abuziv de evacuare fortata si de sechestrare a tuturor bunurilor chiriasei care se afla perfect legal in aceasta proprietate.

Cristina Burdușel, acuzată împreună cu Flaviu Hoțopan

Conform declarației chiriasei:

“Când am revenit acasă, am observat că usa a fost forțată , în fața acesteia se aflau doi bodyguarzi care mi-au comunicat că îmi este interzis accesul în locuință. Flaviu Hoțopan împreună cu complicea sa, Cristina Burdusel, au refuzat să îmi comunice motivul pentru care au recurs la această acțiune abuzivă și ilegală. Astfel, am constatat cu stupoare că nici bunurile mele personale și ale copilului nu au vrut sa mi le dea.

Am sunat de îndată la Poliție, iar acestia s-au prezentat și au constatat cele întâmplate. Pe numele celor doi s-a deschis un dosar penal pentru infractiunile de furt calificat, violare de posesie și de domiciliu.

Efectiv am fost aruncate în stradă, eu și fetita mea minoră, ramânând fără bunurile personale, fără bani, acte, hainele și rechizitele pentru școală ale copilului. Este incredibil ceea ce se întâmplă, având în vedere că sunt la zi cu toate facturile de chirie și utilitătile, iar contractul de închiriere este în termen”, a declarant Miruna M., victima acestui abuz.

Tânăra mamă, împreuna cu Poliția, încercând să intre în locuința unde își are domiciliul

Cine este Flaviu Hoțopan, bărbatul acuzat de acest abuz

Flaviu Hoțopan a fost directorul Aeroportului Internațional din Timișoara. A mai ocupat funcția de director în cadrul Regiei Metropolitate de Transport București, în timpul mandatului lui Dan Șova, fost ministru al Transporturilor, care și-a demis subalternul pe motiv că acesta ar fi organizat licitații în mod incorect, în raport cu legea, conform declarațiilor politicianului, scrie România Liberă.

De asemenea, Flaviu Hoțopan a mai ocupat funcția de consilier personal al președintelui PSD Brașov, Marius Alexandru Duncă. Numele acuzatului fiind asociat și cu alte nume importante din magistratură, dar și din mediul politic, fiind considerat un om cu influență, conform unor surse.