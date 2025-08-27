Acesta a spus că schimbarea statului judecărilor este abuz de putere care nu va duce la rezolvarea bugetului alocat pensiilor. Potrivit acestuia, banii care vor fi tăiați din pensiile procurorilor și judecătorilor nu vor contribui la suplinirea pensiilor mici ale românilor aflați în nevoie.

Fost șef CCR: „Tăierea pensiilor speciale nu le ajută pe cele mici!”

„Nu se respectă Constituția, nu se respectă democrația. Constituția României, dacă ar citi-o domnii politicieni, ar vedea articolul 1, alineatul 4.

Ce e greu de înțeles de aici? Ce e greu de înțeles? Dacă domnii politicieni care vor să le schimbe statutul judecătorilor, trebuiau mai întâi să vorbească cu ei și nu se ajungea la scandalul ăsta. Dar să ieși în stradă să-i arăți cu degetul, uite ăștia mi-au distrus bugetul, nu e adevărat

De ce nu îi preocupă pe politicieni mărirea pensiilor mici? De ce îi preocupă să le reducă pe alea mari? Dacă reducerea asta ar avea vreo influență asupra pensiilor mici aș fi perfect de acord cu ea și nimeni nu ar comenta. Dar banii care s-ar lua de la procurori și de la judecători nu o să se ducă să crească pensia celorlalți, se duc la bugetul statului și acolo o să se facă iar praf.”, a declarat Augustin Zegrean, fost șef CCR.