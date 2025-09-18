Acesta a transmis că stabilitatea politică este printre singurele elemente care mai țin țara pe linia de plutire. În plus, acesta a adăugat că transformarea demisiei într-o temă publică nu face decât să alimenteze insecuritatea și neîncrederea.

„Demisia este un act unilateral. Durează cam 3 minute până faci socotelile: iei un pix, scrii două cuvinte acolo și ai plecat. Păi, partenerul nostru de coaliție este ca în povestea cu Petrică și lupul în situația aceasta. Fac o glumă acum: când o să-și dea demisia într-un final, contabilitatea o să-l țină pe statul de plată, fiindcă nu mai crede nimeni, știți? (...) Acum, tot ca o glumă: Nu știu dacă e o amenințare sau o promisiune, dar mai vedem asta cu demisia. Că tot repetă asta așa că, la un moment dat, să devină o promisiune, știi?”, a declarat Mihai Tudose la un post de televiziune.