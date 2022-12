O construcție în formă de U a fost ridicată în centrul orașului. Pe acoperiș este inscripționată steaua armatei ruse, în culorile roșu, alb și albastru. Alături este și un mesaj: "De armata rusă pentru oamenii din Mariupol".

Experții spun că armata lui Putin încearcă să își consolideze pozițiile defensive în Mariupol. Asta în timp ce forțele ucrainene continuă contraofensivele în sud și în est.

Alte imagini din satelit arată că cimitirul principal al orașului a fost extins. Potrivit unei analize a presei britanice, aproape 1.500 de morminte noi au fost săpate. De asemenea, schimbări au apărut și la teatrul bombardat în luna martie. Clădirea a fost înconjurată de panouri uriașe, ca aceasta să nu mai fie văzută de trecători.

Mariupol, orașul-port de la Marea Azov, a fost cucerit de forțele ruse la finalul lunii mai, după aproape trei luni de asediu. În timpul asediului, civilii au rămas fără apă, curent și hrană. Oficialii ucraineni estimează că până la 90% din infrastructura Mariupolului a fost distrusă de atacuri.

New drone footage shows the rubble of a Mariupol theater destroyed in a bombing last month. Ukrainian officials estimated roughly 300 people were killed in the strike on the theater, which had the Russian word for "children" written on the ground at the time of the attack pic.twitter.com/9YYZ4JQS8M