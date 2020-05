Focare de infecție COVID-19 la două spitale din Iași: zeci de cadre infectate

Institutul Parhon din Iași este singura unitate medicală din țară unde se mai face, în prezent, transplant renal. Aici, 11 medici și asistenți au coronavirus. Secția de Nefrologie nu mai primește pacienți.

"Se face dezinectia, curatenia, in primul rand, in Sectia de Nefrologie si a spatiilor coordonate. Asiguram triaj epidemiologic pentru personalul care va intra in activitate si pacientii care vor fi internati. Se reface instructajul personalului medical, pentru echipamentul de purtare, de protectoie si dezechiparea echipamentului de protectie, pentru a fi siguri ca aceste reguli sunt intelese si urmate de tot personalul", a declarat dr Ionut Nistor, medic primar Sectia de Nefrologie, Spital I. C. Parhon.

La spitalul Parhon, din Iași, 10 pacienți cu SARS CoV2 fac dializă. De asemenea, au mai fost confirmați pozitiv 8 pacienți internați la secția de Nefrologie.

"În urma indentificării testărilor și a contactilor direcți, ancheta epidemiologică de la Spitalul Parhon din Iași a evidențiat faptul că 11 cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus: 7 cadre medicale de la secția de Nefrologie, două cadre de la secția de Dializă și două cadre medicale de la secția de Terapie Intenstivă", spune Marius Voicescu, purtator de cuvant DSP Iasi.

Și la Spitalul Județean Sfântul Spiridon, 9 asistente și infirmiere, de pe secția de Ortopedie, au fost confirmate pozitiv. Alți 6 pacienți, de pe aceeași secție, au coronavirus. De la începutul pandemiei, peste 400 de ieșeni au fost internați la spitalul de Boli Infectioase, iar jumătate dintre ei sunt deja vindecați.

"Am calculat, avem 52% pacienţi vindecaţi, un procent mult peste media naţională, care este de 33,3%. În managementul pacientului, la Spitalul de Boli Infecţioase am respectat protocolul terapeutic de la nivelul Ministerului Sănătăţii. În acelaşi timp, am gândit, de la pacient la pacient, conform patologie asociate, conform medicatiei pe care acesti pacienti o aveau deja, ca urmare a bolilor cronice si am croit, pentru fiecare pacient in parte terapia si, iata, am ajuns la un procent al pacienților vindecați la valoare foarte bună", a spus prof. dr. Carmen Dorobăț, manager al Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Cei mai mulți dintre pacienți au fost aduși din județele Suceava, Botoșani și Neamț. Dar este nevoie ca măsurile de protecție să fie respectate în continuare, spune managerul unității medicale.

Zilnic, peste 500 de teste sunt făcute la Iași, pentru depistarea infecției cu noul coronavirus.