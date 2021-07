Întrebat miercuri de jurnaliști dacă întâlnirea avută cu primarii vizează capitalizarea voturilor pentru alegerea sa în fruntea PNL la congresul din toamnă, premierul Florin Cîțu a declarat că nu este vorba de așa ceva.

„O acuzaţie fără sens şi pe care o resping imediat şi fără niciun fel de dubiu. La Vaslui, i-am invitat pe primarii de la PSD să vină să discutăm. Faptul că PSD a ţinut România nedezvoltată şi ieri (marți, 13 iulie - n.red.) am aflat, de exemplu, de la primarii din Teleorman că toate unităţile administrative din judeţ, care a avut şi premier, mai mulţi oameni, nu sunt legate la gaze, au drumuri de pământ. Acum două zile am fost la Asociaţia Municipiilor din România. Repet , am facut această întâlnire cu Asociația Municipiilor, unde sunt primari de la toate partidele", a răspuns Florin Cîțu, după şedinţa de Guvern de miercuri.

Premierul a declarat în continuare că în Guvernul de coaliție condus de el este democrație.

„România a fost lăsată în urmă şi cine ştie cel mai bine cum se dezvoltă România decât cei care au fost aleşi să dezvolte România. Am făcut această întâlnire cu Asociaţia Municipiilor şi cu primari de la toate partidele politice şi am ascultat şi am susţinut o parte dintre proiecte. La Vaslui am facut o invitatie către PSD. Cred că mai multă democrație decât a existat la guvernul acesta nu a fost”, a mai spus Florin Cîțu.