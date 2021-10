„Am vazut gestul dlui Romascanu: populist. Ar fi fost mult mai bine sa tretrageti motiunea, curios ca USR PLUS nu vă aplauda, dar azi va voteaza.

Astăzi a murit moralitatea. Moțiunea PSD cel mai mare inamic și este susținută și votată de USR. Așa-zișii progresisti s-au unit cu extremistii. Vrea sa dea jos guvernul din care face parte.

Se poate sa fie mai josnici de atat?! S-au facut frati cu neofascistii pentru a inlatura singurul om care i-a pus la treaba.

Le-am arătat foarte clar, cu mine prim- ministru guvernarea nu un joc pentru copii rasfatati. Nu actionezi in interesul românilor, pleci acasa.

Vă cer scuze că am crezut în USR PLUS, am crezut că e un partid care crede si vrea reformă. Adevătrata față e cea pe care o vedem azi. S-a vazut din 2016. Tovarăși cu spirală și Vasile Dâncu .

Sunt dezamăgit.

În 30 de ani nu a existat o alianță mai toxica USR PSD și extremiștii.

Oare ce câștigă USR?

PSD a spus că nu vrea la guvernare.

Cu regret spun ca ati votat un partid bipolar, USR a spus ca vrea la guvernare dar voteaza impotriva guvernului in care mai are functii. Prefera sa dea jos guvernul, in plina criza sanitara, acum cand urmeaza o iarna grea pentu toti romanii.

Responsabilitatea pentru tot ce urmeaza: dobanzi, curs, preturi, pandemie e la USR. Voteaza o motiune de cenzura care spune ca propriii miniștri sunt incompetenti . Drulă, cum era aia cu zombie politic? Azi votezi o moțiune care spune că ești incompetent?!”, a declarat Florin Cîțu, de la tribuna Parlamentului.

„Politica din România nu e despre cum să-l dați jos pe Florin Cîțu, ci despre români. Românii nu vor uita că ați plecat de la guvernare în plină criză. Astăzi avem peste 15.000 de cazuri și peste 200 de decese”, a mai spus Cîțu.

„Trebuia să fi demis miniștrii USR mult mai devreme și poate azi aveam câțiva km de autostradă, poate nu eram în situația asta cu pandemia. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Nu voi mai permite așa ceva.

USR nu are ce mai căuta la guvernare.

USR și-a bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce au dorit, dar nu au pregătit valul 4. Este un atentat la sănătatea românilor, un gest criminal!

I-am văzut pe USR-iști în piață lângă AUR. Ați sabotat șansa dreptei de a avea o guvernare stabilă, ați mers alături de antisemiți și neonaziști”, a continuat Cîțu atacul la foștii parteneri de guvernare.