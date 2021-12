"Am spus foarte clar că pe mine mă interesează să fie respectat programul de guvernare. (...) Aici nu este doar o ambiţie a PNL de a avea 7% din PIB la investiţii, este singurul mod prin care poţi să susţii acel pachet social. Doar dacă investeşti, şi am arătat în ultimii ani că, atunci când investeşti, poţi să ai resurse să plăteşti şi salarii şi pensii mai mari. Fără aceste resurse alocate către investiţii, pachetul social nu are sustenabilitate pe termen lung şi creează dezechilibre macro puternice pe termen lung", a declarat Florin Cîţu, potrivit Agerpres.



El a adăugat că o discuţie asupra bugetului a avut-o doar cu premierul Nicolae Ciucă, nu şi în coaliţie, menţionând că doreşte să atenţioneze asupra faptului că, atunci când se introduce un pachet social cu un impact de 13 miliarde de lei, vor fi probleme cu sustenabilitatea proiectului pe termen lung dacă nu se alocă resurse la investiţii.



Potrivit lui Cîţu, există o discuţie în coaliţia de guvernare ca parlamentarii acestor partide să nu depună amendamente la proiectul de buget, pentru a fi adoptat cât mai rapid, însă PNL urmează să ia o decizie în acest sens.



Liderul PNL a precizat că premierul va trebui să explice grupurilor parlamentare ale partidului bugetul, după ce acesta se va întoarce de la Bruxelles, urmând să se stabilească în interiorul partidului dacă şi compromisul privind reducerea bugetului alocat pentru investiţii poate fi acceptat pentru a se merge mai departe.



"Din punctul meu de vedere, sunt foarte multe (...) compromisuri pe care le-a făcut PNL, vom vedea dacă şi acesta e un compromis care să fie acceptat ca să mergem mai departe. Dar nu este un moft această cifră de 7%. A fost negociată în programul de guvernare şi este nevoie de investiţii tocmai pentru a susţine creşterea de pensii şi salarii şi alte lucruri care au fost alocate pe partea socială. Fără aceste investiţii, nu putem susţine sau nu va fi sustenabil pe termen lung şi doar ne minţim singuri că putem să facem aceste creşteri", a mai spus Florin Cîţu.