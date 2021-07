„Profund întristat de pierderea de vieţi provocată de inundaţii în Belgia, Olanda şi Luxemburg. Gândurile mele sunt cu toţi cei afectaţi. Condoleanţe familiilor victimelor. Suntem solidari cu prietenii şi partenerii noştri în aceste momente grele”, a scris Florin Cîţu pe Twitter.

