Moderatorul s-a dat drept reprezentant al comisariatului pentru a-i aduce la cunoștință că trebuie să se prezinte la sediu. Când a aflat despre ce este vorba, tânărul în vârstă de 32 de ani a devenit recalcitrant și a spus că nu are de gând să meargă la comisariat pentru că el este „Domnul Peskov”.

"Prezentator: Pentru că, domnule Nikolai, eu pot vorbi așa cu dumneavoastră. Vă sun pentru că astăzi v-a fost trimisă o citație la care încă nu ați răspuns. Acolo era indicat un număr la care ar fi trebuit să sunați și mâine, la 10 dimineața, să vă prezentați la comisariatul militar. În primul rând, de ce nu ați sunat și, doi, aveți de gând să veniți la comisariat?

Nikolai: La 10 eu, bineînțeles, nu voi veni nicăieri. Trebuie să înțelegeți, când conștientizați că eu sunt „domnul Peskov”, cât de greșit ar fi ca eu să mă aflu acolo. Mai pe scurt, eu voi rezolva această problemă la alt nivel!

Prezentator: Pot bifa aici că sunteți de acord să mergeți voluntar pe front.

Nikolai: Nu trebuie să-mi bifați așa ceva!"

Realizatorii dialogului au precizat că nu pot dovedi dacă interlocutorul lor este chiar fiul lui Peskov, dar potrivit altor surse, tonul vocii, cât și argumentația, fac foarte plauzibilă discuția. De altfel, spre final, realizând că afirmațiile s-ar putea întoarce împotriva sa, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a precizat că „Sunt gata să plec, dar nu la cererea dumneavoastră: dacă Vladimir Vladimirovici [Putin – n.red.] îmi spune să merg acolo, voi merge”.

