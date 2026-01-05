Parlamentarii noii legislaturi de la Caracas au condamnat ferm capturarea președintelui Nicolás Maduro în urma operațiunii militare americane din weekend, denunțând acțiunea drept un act de agresiune. În cadrul sesiunii parlamentare de luni, deputatul Nicolás Maduro Guerra, fiul liderului reținut, și-a exprimat încrederea deplină că tatăl său și prima doamnă, Cilia Flores, vor reveni în Venezuela, transmițând un mesaj de unitate susținătorilor mișcării socialiste.

În vârstă de 35 de ani, Maduro Jr., cunoscut sub porecla „Nicolasito”, se confruntă la rândul său cu acuzații grave în Statele Unite, fiind suspectat de implicare în operațiuni de trafic de droguri încă din anul 2014. În ciuda presiunilor internaționale, acesta și-a declarat sprijinul necondiționat pentru Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă care a preluat interimatul conducerii țării, asigurându-și tatăl că „patria este pe mâini bune”.

Contextul politic rămâne unul extrem de tensionat, având în vedere că actualul parlament unicameral a fost format în urma unui scrutin boicotat de opoziție, care a permis partidului de guvernământ (PSUV) să controleze 256 din cele 286 de mandate. Mai mult, luni a fost reales la conducerea legislativului chiar fratele președintei interimare, consolidând astfel controlul familiei Rodríguez asupra instituțiilor statului.

În timp ce la Caracas parlamentarii scandează sloganuri de susținere, Nicolás Maduro și soția sa se află în custodia autorităților americane. Aceștia au pledat „nevinovat” în fața acuzațiilor de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și posesie de arme automate, rămânând în arest până la clarificarea procesului care a urmat alegerilor din 2024, contestate la nivel global pentru fraudă.