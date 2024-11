Cei doi s-ar fi întâlnit pentru a bea un pahar și de acolo a urmat o scenă cutremurătoare. Sora criminalului susține că bărbatul devenea agresiv după ce consuma alcool.

"Eu sunt sora lui, criminalului, ca daca l-a omorat inseamna ca e un criminal. Eu nu am auzit nimic decat ca am vzut masinile si am auzit ca l-a omorat pe dl Dancăș.

Probabil amandoi au baut impreuna pe unde au fost, probabil. Si au venit amandoi beti si au baut aici in continuare, asa ma gandesc, zic eu. Se vede pe camere ca veneau amandoi de brat.

El mai vorbea, era violent, mai vorbea ca ne da foc. Era violent la bautura, precis, treaz nu a putut sa faca", a povestit sora agresorului.

"Deci era foarte cumsecade cand era treaz. Cand era beat nu avea deciziile cele mai bune decizii", a declarat o vecina.

Agresorul, un individ de 37 de ani a ajuns acum în fața polițiștilor. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut totul.