Premiile Uniunii Cineaştilor pentru filmele anului 2024 sunt:

● Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor: „Anul Nou care n-a fost”, r. Bogdan Mureşanu, producător Kinotopia

● Premiul Special al Juriului: „Moromeţii 3”, regia Stere Gulea

● Premiul pentru regie „Lucian Pintilie”: Andrei Cohn, pentru filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru scenariu: Bogdan Mureşanu, pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”

● Premiul pentru imagine: Andrei Butică, pentru filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru costume: Viorica Petrovici, pentru filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru decor: Cristian Niculescu, pentru filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru interpretare feminină: Emilia Dobrin, rolul Margareta Dincă, din filmul „Anul Nou care n-a fost”

● Premiul pentru interpretare masculină: Doru Bem, rolul Leiba, din filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru interpretare feminină rol secundar: Ana Ciontea, rolul Valeria Binder, din filmul „Familiar”

● Premiul pentru interpretare masculină rol secundar: Ciprian Chiricheş, rolul Gheorghe, din filmul „Săptămâna Mare”

● Premiul pentru montaj: Mircea Lăcătuş şi Vanja Kovačević pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”

● Premiul pentru coloana sonoră: Sebastian Zsemlye pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”

● Premiul pentru muzică originală „Adrian Enescu”: Cristian Lolea pentru filmul „Moromeţii 3”

● Premiul pentru machiaj: Iulia Roşeanu pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”

● Premiul pentru scurt metraj de ficţiune: „Flori, fete şi băieţi”, regia Simona Borcea

● Premiul pentru film documentar: „Maia - Portret cu mâini”, regia Alexandra Gulea

● Premiul pentru film de animaţie: „White Noise/ Zgomot alb”, regia Alexia-Ioana Badea

● Premiul pentru film de televiziune: „Ivan, omul cu rădăcini în ape”, regia Ana Preda

● Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos”: Ana Maria Comănescu, pentru filmul „Horia”

● Premiul Speranţe cinematografice: Carina Lăpuşneanu, pentru rolul Leni din filmul „Unde merg elefanţii”

De asemenea, în cadrul Galei au fost decernate:

Premiul Academic „Mihnea Gheorghiu” - actriţei Coca Bloos - pentru creaţiile memorabile în teatru şi film

Premiul Academic „Mihnea Gheorghiu” - regizorului Vlad Druc, personalitate marcantă a filmului din Republica Moldova, creator de excepţie în filmul documentar şi de ficţiune

Premiul Preşedintelui UCIN a fost decernat actorului Valeriu Andriuţă, pentru rolul Şeful de post, din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”.

A fost decernată Diploma de Excelenţă lui Dumitru Olărescu pentru lucrarea „Filmul: Transfigurarea artistică a realităţii”

Asociaţia Criticilor şi Filmologilor din cadrul UCIN a decernat:

Premiul „Ion Cantacuzino” pentru publicistică cinematografică domnului Constantin Pârvulescu pentru consistentele texte publicate în străinătate şi în ţară

Premiul „George Littera” pentru carte de film - Stere Gulea pentru volumul "Scrisori către nepoatele mele. Însemnările unui regizor”

Diploma pentru film românesc: „Anul Nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureşanu.