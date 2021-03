"Nu știu absolut nimic. Alaltăieri am luat legătură cu cineva de la spital, nu mi s-a recomandat. A spus că starea lui s-a înrăutăți încă de la Onești. Nu pot da mai multe detalii pentru că nu știu. Când îmi spun numele, nu mi se dă niciun detaliu, mi se închide telefonul în nas. (...) De atunci nu m-a contactat nimeni. Nici cu mama nu am putut să vorbesc", a afirmat Andreea Mihaela Moroșan, fiica ucigașului din Onești.

Femeia spune că nu știa ce pune la cale tatăl său, menționând că nu are informații în plus față de cele relatate deja în media deoarece nu a fost acolo când s-a petrecut incidentul.

"Nu am fost acolo. De când s-a intrat în apartament am sunat la Poliție mi-am dat numele, am relatat despre ce e vorba, mi s-a închis telefonul. Am încercat, am vorbit cu părinții mei... Mama se ruga să iau legătura cu tata ca să aplanez situația", povestște Andreea Moroșan.

Aceasta spune că se află în stare de șoc chiar și acum, după ce au trecut câteva zile de când s-a petrecut tragedia care a îngrozit o țară întreagă: "Și acum e un șoc. Nu mă pot exprima sub nicio formă. Pot să las capul plecat în față familiilor victimelor. Nu pot spune mai mult de atât. Nu a fost un om perfect. Cu mine nu a avut stări de violență. Că au fost certuri în familie, ca în orice familie, cu mama, dar cu mine nu".

Femeia a povestit clipele de groază prin care a trecut cu ani în urmă, când ea și mama sa au fost evacuate de jandarmi din apartamentul în care s-a petrecut dubla-crimă.

"Din acel apartament am fost evacuată cu mama mea, am fost agresată cu pistolul la cap, mi s-au pus cătușele, am fost atacată de jandarmi, trântită cu spatele de un perete. M-au scos din casă așa cum eram îmbrăcată. Nici pentru tată nu a fost ușor să își vadă fata așa. Poate că de atunci s-a produs un declic. De atunci noi avem buletinele tot la aceea adresă, la acel apartament...Părinții mei cred că am fost dați afară abuziv. Eram doar un copil. Documentele nu au fost la îndemână mea, nu le-am văzut", spune aceasta.

Întrebată despre un alt episod de sechestru care s-ar fi petrecut în trecut, tot în apartamentul cu pricina, și în care ar fi fost protagoniste chiar ea și mama sa, femeia a respins un astfel de scenariu: "Nu am sechestrat pe nimeni. A fost depusă vreo plângere împotriva mea? De când am fost evacuată de jandarmi nu am mai călcat în apartament".

Cât privește ipoteza potrivit căreia mama sa ar fi fost complice la teribila crimă, fata a spus că aceasta nu știa ce are de gând tatăl său. Ea nu a putut însă explica existența colierelor identice cu cele care au fost legați la mâini cei doi muncitori înainte de a fi uciși, pe care poliția le-a găsit în geanta mamei sale.

"Ca orice bărbat, poți umbla în geanta soție, a iubitei. E soțul ei de atâta timp și i se permite să umble în geantă. Vă dați seama că ea nu a stat să verifice...", a mai spus Andreea Moroșan.