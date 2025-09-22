Impactul putea fi fatal, însă geamul autoturismului a amortizat căderea, iar micuța a supraviețuit.

Scene surprinse de camerele de supraveghere

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 21 și a fost surprinsă de o cameră video din zonă. Imaginile arată cum fetița se dezechilibrează de pe pervazul ferestrei de la bucătărie și cade în gol. Un bărbat aflat în apropiere a alergat imediat spre copil, a ridicat-o de pe mașină și a sunat la 112. La scurt timp, părinții au coborât disperați din apartament.

Martorii au povestit clipele de groază: „Am auzit un țipăt, apoi o bubuitură puternică și țipete din toate părțile. Vecinii i-au sfătuit pe părinți să o ducă imediat la spital, pentru că ambulanța ar fi ajuns mai greu.”, spun vecinii pentru un post TV de știri.

Proprietarul mașinii: „Bine că a fost aici autoturismul”

Fetița a căzut pe parbrizul autoturismului, care s-a fisurat, dar nu s-a spart complet. Detaliu ce, potrivit medicilor, i-ar fi salvat viața. Proprietarul mașinii nu a reclamat nicio pagubă: „Nu îmi trebuie nimic. Bine că a fost mașina aici, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.”

Copila a fost transportată de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Medicii au confirmat că a suferit un traumatism toraco-abdominal, fiind internată la Terapie Intensivă. Starea ei este gravă, dar stabilă.

Anchetă deschisă de poliție

Polițiștii au demarat o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Astfel de accidente nu sunt izolate. În ultimii șapte ani, peste 7.000 de copii au căzut de la înălțime în România. Unul dintre cele mai șocante cazuri a avut loc în 2021, când doi gemeni de doi ani au murit după ce au căzut de la etajul 10, în timp ce mama lor transmitea live pe Facebook. Femeia a fost ulterior condamnată la trei ani de închisoare cu executare.