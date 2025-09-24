”Poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei municipiului Ploieşti au fost sesizaţi prin SNUAU 112, în dimineaţa zilei de 24 septembrie 2025, despre producerea unui accident rutier pe strada Buzăului din municipiul Ploieşti. Aceştia s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi în urma cercetărilor effectuate s-a stabilit faptul că un conducător auto, care se deplasa pe strada Neagoe Basarab, ar fi acroşat o minoră de 12 ani, aflată în traversare sectorului de drum”, anunţă, miercuri, IPJ Prahova.

În urma acestui incident, minora a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale de specialitate.

”După producerea accidentului, conducătorul auto şi-a continuat deplasarea, fiind ulterior identificat şi depistat de către poliţişti ca fiind un bărbat de de 29 de ani”, a mai transmis sursa citată.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.