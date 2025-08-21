Alarma dată prin mai multe apeluri la 112

Tragedia s-a produs pe 21 august, în jurul orei 10.25, atunci când polițiștii Secției 4 au fost sesizați prin trei apeluri succesive la numărul de urgență. Martorii au anunțat că în apartamentul unui bloc din oraș are loc un atac armat cu cuțitul, urmat de baricadarea agresorului.

„Am fost sesizați prin trei apeluri la 112 că un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și ulterior s-a încuiat în locuință”, a transmis Agent șef Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Descoperirea forțelor de ordine

La fața locului au intervenit rapid polițiștii Secției 4 Craiova, sprijiniți de jandarmi din cadrul IJJ Dolj. Odată pătrunși în apartament, aceștia au descoperit cadavrul femeii, înjunghiată mortal. În același timp, bărbatul s-a aruncat de la balconul locuinței, situată la etajul întâi, prăbușindu-se pe sol sub ochii echipajelor.

Pompierii ISU Dolj au încercat manevre de resuscitare și au reușit să îi stabilizeze bărbatului funcțiile vitale. Ulterior, acesta a fost transportat în stare critică la spital, unde medicii continuă să îl monitorizeze.

Ancheta este în desfășurare

Cazul este anchetat de o echipă mixtă formată din polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

„Se desfășoară cercetări pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și pentru luarea măsurilor legale ce se impun”, a precizat reprezentanta IPJ Dolj.

Anchetatorii urmează să stabilească motivele conflictului conjugal care a dus la tragedie.