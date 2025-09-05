"În această dimineață, în jurul orei 09:00, un echipaj de jandarmi din cadrul IJJ 'Ștefan cel Mare' Bacău a fost redirecționat, în urma unui apel la 112, în Autogara Bacău, unde o femeie amenința cetățenii din jur cu un cuțit. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana agresivă a fost imobilizată și condusă la unitate", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Bacău, căpitanul Alexandra Dănculea.
Jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare cu armă albă. Dosarul va fi înaintat către Poliția municipiului Bacău pentru continuarea cercetărilor.