Kremlinul rămâne ferm pe poziții. Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Războiul din Ucraina a ajuns astăzi în ziua cu numărul 1290 de conflict armat cu Rusia.