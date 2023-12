Jemima Packington este o femeie din Bath, Marea Britanie, cu o abilitate ciudată de a prezice viitorul. Ciudată este de altfel și metoda pe care o folosește pentru a afla răspunsurile la întrebări: Aruncă bucăți de sparaghel în aer și interpretează răspunsurile în funcție de felul în care acestea aterizează.

Dar Packington nu este singura persoană din familia ei care poate face predicții, deoarece susține că a moștenit această capacitate de la mătușa ei, care obișnuia să citească în frunze de ceai.

Ghicitoarea inedită a spus revistei Metro: „Tehnica mea nu s-a schimbat, încă arunc tulpinile de sparanghel și interpretez modelele pe care acestea le formează. Văd tiparele instantaneu, posibil pentru că am avut ani de practică. De obicei am o precizie de aproximativ 75 până la 90 la sută cu predicțiile mele. La sfârșitul anului evaluez predicțiile și analizez: „Da, asta s-a întâmplat, da, asta s-a întâmplat. Ocazional îmi scapă puțin unul, unde nu am citit corect, dar nu sunt niciodată departe de adevăr. Am prezis că Boris Johnson va deveni prim-ministru cu aproximativ patru ani înainte ca asta să se întâmple și toată lumea a râs atunci”.

Chiar dacă previziunile ei nu sunt 100% exacte, femeia a venit cu o listă specială de predicții pentru 2024.

· O schimbare de regim va avea loc în multe locuri din lume, pe măsură ce oamenii se vor sătura de liderii lor

· Separări și divorțuri în cadrul familiei regale (accent deosebit de la Montecito, unde locuiesc Harry și Meghan)

· Cultura celebrităților este pe moarte, deoarece publicul se concentrează pe creșterea costurilor vieții și nu pe lucruri superficiale

· Echipa Marii Britanii nu va avea succes la Jocurile Olimpice din 2024

· Grupurile extremiste din Marea Britanie își vor pierde sprijinul actual

· O creștere a numărului de arbitri de sex feminin care oficiază meciurile echipelor masculine

· Părinții vor fi forțați să-și asume mai multă responsabilitate pentru educația copiilor lor

· Vor muri lideri mondiali, iar SUA vor avea prima femeie președinte

· Sănătatea mintală și bunăstarea vor continua să fie o cauză importantă

· Mai multe persoane publice se pot aștepta să ajungă în mijlocul unor scandaluri pentru că au abuzat de „sistem” și au profitat de pe urma acțiunilor ilegale

· Un fost lider politic din Regatul Unit se va întoarce în politică

· Personalitățile TV bine plătite își vor pierde locurile de muncă

· Cultura influencerilor se va diminua pe măsură ce oamenii se concentrează pe realitate

· Opiniile lumii se vor schimba cu privire la evenimentele din Orientul Mijlociu și va ajunge la un punct critic.

