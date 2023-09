„Toate actele pe care le dețin respectă legislația. Este vorba de autorizația de construcție 166 din 15 septembrie 2022 care are ca obiect cinci locuințe unifamiliale. Este o zonă în care există deja zeci de imobile, nu sunt primul care vrea să construiască aici. Este un plan urbanistic general care nu are restricții pentru această zonă, prin urmare, prin certificatul de urbanism pe care îl am de la primăria orașului Ovidiu, mi s-au cerut mai multe avize de la autorități, nu de la direcția de cultură a orașului. Agenția de protecție a mediului spune clar că nu intră sub incidența ariilor protejate. Această zonă a dat destinație pentru zona de locuințe individuale. La Ovidiu este un primar PNL, cu Consiliul tot de la PNL, deci eu nu aveam cum să-i influențez.

Nu știu dacă sunt și membri PNL care își construiesc acolo. Terenul pe care construiesc l-am cumpărat de la familia Ifrim în anul 1994. Este vorba de un teren de 1.500 de metri pătrați. Referitor la acuzațiile că încalc accesul pe lac, legea prevede o distanță de cel puțin 5 metri retragere de la lac, iar în autorizația mea sunt 12 metri. Nu știu de ce sunt apelat drept baron local. Din 2020 județul Constanța este condus de liberali. Eu nu influențez un județ care este condus de PNL. În urmă cu un an și jumătate, un cetățean a fost exclus din PSD, decizie pe care a contestat-o. Atunci, am apelat la o avocată, neștiind că, peste un an și jumătate, acea doamnă îi va reprezenta pe cei din familia Pascu”, a declarat Felix Stroe în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.