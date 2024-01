Pulsul bebelusului

Se zice ca daca pulsul bebelusului, la ecografie, este de peste 140 de batai pe minut este fata, iar daca este sub 140, este baiat. Intr-un sondaj realizat printre peste 31.000 de persoane, 58% dintre acestea au declarat ca testul pulsului a fost foarte util pentru ele.

Calendarul lunar chinezesc

Intr-un sondaj la care au participat peste 100.000 de persoane, 53% dintre respondenti au declarat ca, potrivit calendarului lunar chinezesc, ar fi trebuit sa aiba fata, iar 46% baiat. Dupa nastere, 58% dintre respondenti au declarat ca predictia s-a adeverit.

Forma burtii

Si forma burtii poate fi un indiciu legat de sexul copilului. Daca burta este in sus, se presupune ca este fata, iar daca este in jos, este baiat. Intr-un sondaj la care au participat peste 78.000 de viitori parinti, 60% au declarat ca testul si-a dovedit acuratetea in cazul lor.

Testul inelului

La testul inelului se foloseste verigheta sau inelul de logodna care se leaga de o ata. Apoi se pozitioneaza inelul deasupra burtii si se urmaresc miscarile acestuia. Daca inelul se misca de la stanga la dreapta este fata, iar daca se misca in cerc este baiat. La un sondaj la care au participat 12.894 de parinti, 70% au declarat ca in cazul lor testul a functionat.

