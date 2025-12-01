Regretatul jurnalist, scriitor și reaizator tv, Radu Anton Roman, un adevărat expert în gastronomie, ne-a lăsat și o rețetă mai aparte, o variantă care vă poate surprinde plăcut dacă o veți încerca acasă.

Rețeta obișnuită a tradiționalului preparat, o puteți vedea pe site-ul bucatarialuiradu.co.uk, unde veți găsi și alte minunate idei pentru a găti fasolea și nu numai.

Însă, în cartea „Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti”, apărută în 1998, regăsim rețeta specială de fasole cu ciolan pentru 1 Decembrie, una pe care o puteți prepara acasă, dacă îi urmați cu atenție sfaturile și „pașii”.

Radu Anton Roman a dezvăluit și care este secretul unui gust desăvârșit al acestui fel de mâncare.

În preparat se adaugă miere și oțet, ingrediente ce trebuie lăsate și ele să fiarbă în preparat. În plus, una dintre cărnurile gătite este pastramă afumată gâscă, care schimbă într-un fel minunat aroma preparatului.

Ingrediente:

1 ciolan afumat de porc 500 g

300 g pastramă afumată gâscă

200 g costiță afumată

300 g cârnăciori de porc afumați

1 lingură untură gâscă

2 linguri măduvă

1 ardei gras

2 cepe

2 morcovi

2 foi dafin

3 legături mărar

1 legătură tarhon

1 pahar vin alb dulce

200 ml bulion gros de roșii

5 căței usturoi

1 linguriță paprika

1 lingură pastă ardei

piper boabe

1 kg fasole albă cu bob mare

Mod de preparare:

1) Se pune fasolea la înmuiat în multă apă rece și se lasă astfel peste noapte.

2) Se pun ciolanul, pastrama și fasolea la fiert, în 3 litri de apă, alături de piper și paprka.

3) Se taie cârnații și costița în bucățele mici, care să poată fi mestecate cu ușurință.

4) Se curăță, se spală și se toacă sau rad ceapa, ardeiul și morcovii.

5) Se curăță, se spală și se toacă usturoiul sub formă de pastă, la fel și tarhonul.

6) Se scoate ciolanul de la fiert după circa o oră și un sfert și se lasă la răcit.

7) Se pun la fiert, jumătate de oră, în fasole: ceapa, morcovii, ardeiul, măduva, untura de

gâscă, costița, pastrama, usturoiul, tarhonul, paprica, pasta de ardei, vinul .

8) Se amestecă des în mâncare, pentru ca ingredientele să nu se prindă de vas.

9) Se dezosează ciolanul, se taie carnea și șoricul bucăți mici și se pun în fiertură.

10) Se adaugă cârnăciorii și bulionul de roșii după jumătate de oră și se lasă la fiert

20 minute.

11) Se potrivește sosul din apă fierbinte, cam jumătate litru zemă groasă la tot ce e în vas.

Se spală, se toacă mărar și se presară peste mâncare.

„Spre Arad, la toată mâncarea se mai adaugă ceva: 1 lingură de miere și un pahar de oțet, combinație dulce-acră care fierbe și ea măcar o jumătate de oră. Sosul nu trebuie niciodată să pară că udă, ci că unge boabele de fasole”, mai dezvăluia Radu Anton Roman în cartea sa de bucate.