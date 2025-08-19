Din vara lui 2025, extensiile sunt considerate mijloace prin care unii concurenți își pot „falsifica” performanțele la probele fizice.

Admitere cu sute de locuri libere

La Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, cea mai mare instituție de profil din țară, aproape 300 de locuri au rămas neocupate la sesiunea din iunie 2025. Situația nu este una singulară: de trei ani, rata de ocupare scade constant. În 2023, s-a înregistrat chiar un record negativ, cu peste 500 de locuri rămase goale după examene.

Explicația oficială? Tot mai puțini absolvenți de liceu reușesc să promoveze Bacalaureatul, condiție obligatorie pentru înscriere, iar programarea sesiunilor de admitere nu coincide cu calendarul examenelor școlare. În iunie, când școlile de poliție își deschid porțile pentru recrutare, liceenii nu au încă diploma de Bac. Astfel, în mare parte, la examene ajung tinerii respinși la alte facultăți sau cei care își caută o alternativă după ani de pauză.

De la concurență uriașă, la campanii cu influenceri

Dacă în urmă cu un deceniu la Câmpina erau chiar și zece candidați pe un loc, acum Ministerul de Interne apelează la târguri de joburi și la influenceri, precum Selly, pentru a atrage tineri spre cariera de polițist.

În paralel, și programa pentru examen a devenit mai complexă. Din 2021, candidații trebuie să cunoască legislație, noțiuni de logică, limba română la nivel avansat și o limbă străină. Profesorii din sistem spun că cerințele sunt prea ridicate pentru nivelul actual al absolvenților de liceu și propun simplificarea bibliografiei.

Unghiile false, motiv de eliminare

În documentele pentru admiterea 2025 a apărut însă o regulă inedită: unghiile false sunt interzise. Supraveghetorii au descoperit că la proba de „detentă pe verticală” – unde concurenții trebuie să atingă o minge suspendată la 2,65 metri – unele persoane apelau la extensii pentru a câștiga câțiva centimetri în plus.

Aceste „artificii” sunt acum asimilate unei tentative de fraudă. Regulamentul prevede explicit că orice material care modifică forma sau lungimea naturală a unghiilor poate influența rezultatul și atrage eliminarea din concurs.

Probe fizice tot mai dificile

Traseul sportiv, alcătuit din 11 exerciții ce trebuie realizate în maximum 3 minute și 10 secunde, este considerat principalul filtru eliminatoriu. Spre deosebire de anii trecuți, notele obținute aici contează la media finală.

Exercițiul cel mai problematic rămâne detenta, unde aproape un sfert dintre candidați eșuează. De aceea, extensiile de unghii au fost transformate în „armă secretă” de unii concurenți – până când regulamentul le-a interzis oficial.

Posibile schimbări majore în anii următori

Dincolo de regulile estetice, MAI ia în calcul și modificări de fond. Una dintre cele mai discutate măsuri este prelungirea perioadei de școlarizare la doi ani, după ce în ultimii ani durata studiilor a fost redusă la doar 12 luni, din care jumătate reprezintă practică. Profesorii reclamă că, în realitate, cursurile teoretice se comprimă la trei luni, ceea ce duce la absolvenți slab pregătiți, unii chiar de 19 ani, care primesc totuși dreptul de a purta armă.

Noile reguli privind perioada de școlarizare și bibliografia pentru examen sunt însă în stadiu de dezbatere și nu vor fi aplicate înainte de sesiunea din iarna 2025–2026.