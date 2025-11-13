„Explozie urmată de incendiu, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei.

Până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică.

Se acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor.

La nivelul județului Olt a fost activat Planul roșu de intervenție, fiind mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență”, a transmis ISU Olt.

