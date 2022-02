Imagini video postate pe rețelele de socializare arată o lumină puternică în apropierea unor clădiri de la periferia Lugansk. Presa din Rusia relatează că explozia ar fi afectat un important gazoduct. În același timp, agenția RIA Novosti transmite că este vorba de două explozii, care ar reprezenta acțiuni de sabotaj.

Potrivit martorilor, explozia s-a produs în jurul orei locale 23.00. Surse citate de agenţia de presă RIA Novosti afirmă că explozia a vizat conducta de gaze Drujba, la periferia oraşului Lugansk. Un incendiu de amploare a izbucnit după deflagraţie.

This is bad. All Russian media is reporting that there was an explosion to a gas pipeline in Luhansk. The fact that it is breaking across all Russian media is not a good sign pic.twitter.com/hNg6SqDouj